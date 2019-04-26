Camide büyük ahlaksızlık! 'Su içmeye gelmiştik' deyip...

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.
Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkâli tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi. (İHA)
2050'de antibiyotik direnci nedeniyle ölümler kanseri geçecek
Valizini kapan Türkiye'ye koştu! Kuyruğun sonu gelmiyor
Sağlık Bakanı Koca: Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur
Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Okuyucu Yorumları 0 yorum