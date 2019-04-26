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Camide büyük ahlaksızlık! 'Su içmeye gelmiştik' deyip...

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Bursa’da, sabah namazında cemaat namaz kılarken sadaka kutusunu söküp içindeki paraları çalan 2 hırsız kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden biri Güven Timleri tarafından yakalandı.

Camide büyük ahlaksızlık! 'Su içmeye gelmiştik' deyip...

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yeşilyayla Mahallesi Havuzlu Sokağı'nda bulunan Havuzlu Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami cemaati sabah namazını kıldığı sırada, kimliği meçhul 2 kişi caminin avlusunda bulunan sadaka kutusunu sökerek içindeki paraları alıp kayıplara karıştı.

kutu

Cami görevlisinin hırsızlarla karşılaştığı ancak zanlıların, "Su içmeye gelmiştik" dediği öğrenildi. İmam, sabah avluyu süpüreceği sırada sadaka kutusunu yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eşkâli tespit edilen 2 şüpheliden biri Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adı öğrenilemeyen zanlı adliyeye sevk edildi. (İHA)

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bursa cami namaz sabah namazı hırsızlık
 

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