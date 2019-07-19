Mynet Trend

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, imam gözaltına alındı.

Camide korkunç olay! 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi var, imam gözaltında

Kadelli Mahallesi'ndeki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kuran öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesi ile öğrencisi erkek çocuğu S.C.K.'yı dövdü. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin cami İmam dayak camide dayak imamdan çocuğa dayak

En Çok Okunan Trend Haberler

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Mahkemeden, karısına boşanma davası açan kocaya koruma

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Putin'e gönderilen börekler Moskova'ya ulaştı

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Sosyal medyayı sallayan pozlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 9 yorum
ALLAH yolunda eğitimisin diye sana emanet edilen sabi ye işkence. Senin içindeki pısırık kişiliği gösteriyor. Hayatında bugüne kadar yetişkin güçlü kuvvetli kimi dövdün?
Ellerin kırılsın inşaalah.
çocuklarını bunlara emenet edenlerden şüphe etmek lazım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...

Kayısı festivalinde birinci belli oldu! 3 dakika içinde...

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun valizden silah parçaları çıktı

ABD'den Türkiye'ye geldi! Valizinden çıkanlar şoke etti

Mersin'de silahlı kavgada öldürülen kişinin katıl zanlısından acı itiraf

Acı itiraf! 'Pişman mısın' sorusuna bakın nasıl cevap verdi?

Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

Sinop'ta hayret verici görüntü! Halatla bağladılar

Hakkari'ye oğlu için gönüllü gitti

Baba yüreği! Oğlu için gönüllü gitti

Bodrum'da 'bomba' paniği!

Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.