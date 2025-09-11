Mynet Trend

Camide unutuldu, cemaat şaşkına döndü! İlan asıp sahibini arıyorlar

Eskişehir’de bir camide unutulan takma dişler için asılan ilan görenleri şaşırttı. Olay karşısında cemaat de büyük şaşkınlık yaşarken ilandaki “Şadırvanda takma diş bulunmuştur” yazısı dikkat çekti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Eskişehir Alaaddin Camii'nin camlarına asılan "Şadırvanda takma diş bulunmuştur" yazısı dikkat çekti. Caminin bazı camlarına ve şadırvana asılan yazının ise abdest alan bir vatandaşın dişlerini şadırvanın üzerine bıraktığını ve orada unuttuğu öğrenildi.

Başka bir vatandaş tarafından görülen protez dişler camii yönetimine teslim edildi. Sahibi aranan dişler cami içinde muhafaza ediliyor.

“BİR HAFTADIR DURUYOR, KİMSE DİŞİNİ ARAMADI!”

Cami cemaati Muammer Baysal konuyla alakalı, "İnsanın dikkatini çekiyor, insan böyle dişinin kaybolduğunu fark etmeyecek kadar demek ki zaaftadır. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bulunduğu zaman da herhalde hocalarımız ulaştırmaya çalışacaktır. Ben de ilk okuduğumda dikkatimi çekti. İnşallah bulunur, sahibine teslim edilir. Bir haftadır falan duruyor bu. Ben böyle bir olay görmedim. Saat unutulabilir, ani çıkartır unutabilir. Ağzından çıkartıp yıkarken unutmuş olabilir. Nitekim bizim gibi etten, kemikten. Ama insan unuttuğu dişini az çok tahmin edip oralarda araştırması iyi olur" dedi.

