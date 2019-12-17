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Camilerde tabure ve sandalye ile namaz kılma devri sona erdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Türkiye genelinde il valiliği ve il müftülüklerine gönderdiği yazıyla camiler ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılma devrini sonlandırdı.

Camilerde tabure ve sandalye ile namaz kılma devri sona erdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumunu yeniden değerlendirildiğini duyurdu. 81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını beyan etti. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği yazıda, sağlık problemleri gerekçesiyle normal şekilde namaz kılamayan bireyler için de açıklama yapıldı.

"NAMAZI SANDALYEYLE DEĞİL, YERE OTURARAK KILMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Namaz vakti girince evlerinde, bulundukları yerlerde, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınabilmesine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aşağıda yer alan görüşü uyarınca vaaz ve hutbeyle duyurulacak olan yeni kararlar ise şu şekilde:

“Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimselerin namaza ayakta başlamaları, rükûdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapmaları, ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişilerin namaza ayakta başlamaları, secdeden sonra namazı oturarak tamamlamaları, namazı aslî şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıkların bu konuda meşru mazeret olarak görülmemesi, dinî açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmaları uygun görülmüştür.”

İma ile namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçildiği ifadelerinin de yer aldığı yazılı açıklamada, cami ve mescitlerin içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacağı da açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır. Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımızın namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları hususu titizlikle anlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı namaz tabure ve sandalye

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Okuyucu Yorumları 119 yorum
islama upgrade geldi galiba
50 SENEYE KALMAZ BU İŞL BİTER.ALTTAN GELENLER BU İŞİ CİDDİYE ALIYOR,AZ SORGULAMA BİLE YETİYOR ARTIYOR,ORTADOĞU DİN GELENEĞİ ÇÖP OLACAK GİBİ DURUYOR
LAN GİTMEYİN CAMİYE BUNLARA İNAT ZORLAMI ONLAR diYANETE PİRİM HOCALARA PRIM YAPTRIYRSUNZ DİN TUCCARLARINA
e normal seningibi dinsizler beyeneler çıkmaya başladı ahiret seni amelinin hesabı görülür. demek orta doğu geleneği ahlaksız...
hangi işler biter.din mi namaz mi
@nux33 camilerimize tabure ve sandalye istiyoruz, bunu yasaklamaya hakkınız yok...
hayret diyanetin böyle bir karar almasına hem şaşırdım hem sevindim yani camilerde uygun bir durum değildi ima ile kilcaksa oturarak kılması en iyisi
@ekramen8 anlaşılan hiç camiye gitmemşşin. yaşlı amcaların dizlerinde problem oluyor onlar ruku ve secdede zorlanıyor. yada dizinde problem olan insanlarda camilerimize geliyor ibadet için. bu yüzden tabureler var onlara yardımcı olmak için.
@mongke işte bağnazlık budur.Dinimizde en çok işlenen günah, icazet makamını her haltımıza alet etmektir. Arkadaşım cami, cemaat demektir.Sağlık problemin varsa zaten bu tür edayı bulunduğun yerde (ev-iş yeri) yapacaksın. Camiye gitmek nedir. Gidiyorsan sağlıklısın zaten.Kahve mi orası.O zaman bu şekilde evde kıl, git kahvede buluş arkadaşlarınla..İlla gösteriş mi olacak...
sanırsın ki namazı cami de kılmak mecburi..Zaten bu tür kılma şekli yaşlı ve hastalara yardımcı olmak için bulunduğun yerde kılmak için caizdir.. Ezan okunacak, kalkıp giyinip camiye gideceksin, sonra da ayakta kılamıyorum.. Sanırsın ki camide yatıp kalkıyorlar da o yüzden mağdurlar.. Bu ne saçma mağduriyet anlayışıdır böyle...Mantıkla İslamı çatıştırmayın durmadan. Namaz Allah için kılınır, eşe dosta göstermek için değil.
omar Hangi doktora danışarak karar verildi. Caddede yürür, arazide gezebiliyorum. Ama oturduğum zaman bacaklarımı uzatamıyorum ve belim ve dizlerim bana ızdırap veriyor. Tabure ile namaz kılan en arka sıraya geçmeli. Yazık Diyanet bunu eklem sıkıntısının ne olduğunu bilen bir uzman doktora sormalı. Oturarak namaz kılamıyorsa illa da komalık bir hasta değildir. Hiç hoş bir karar değil. Sandalyede namaz kılmak da insanı dinden çıkarıp hristiyanlara benzetmez. Bu bir toplumda ayrılık yaratmaktır. Bir yıl taburede namaz kıldım menisküsüm vardı atlattım şimdi normal namaz kılabiliyorum.
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