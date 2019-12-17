Camilerde tabure ve sandalye ile namaz kılma devri sona erdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma durumunu yeniden değerlendirildiğini duyurdu. 81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını beyan etti. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği yazıda, sağlık problemleri gerekçesiyle normal şekilde namaz kılamayan bireyler için de açıklama yapıldı.

"NAMAZI SANDALYEYLE DEĞİL, YERE OTURARAK KILMALARI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"



Namaz vakti girince evlerinde, bulundukları yerlerde, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınabilmesine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aşağıda yer alan görüşü uyarınca vaaz ve hutbeyle duyurulacak olan yeni kararlar ise şu şekilde: