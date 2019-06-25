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Caminin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 25.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Melekli beldesindeki Güneşli Mahallesi'nde Hüseyin Camii'nin minareleri 6 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Caminin minarelerinde kuluçkaya yatan leylekler, belde halkı tarafından da korunuyor.

Caminin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor

Merkez Melekli Beldesi Güneşli Mahallesi'ndeki Hüseyin Camisi, 2012'de restore edilerek ibadete açıldı. Bir yıl sonra Iğdır'a göç eden leylekler caminin iki minaresine yuva yaptı. Yuvada kalan leylekler kuluçkaya yattı. İklimi itibariyle Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak tabir edilen Iğdır'dan kış aylarında da göç etmeyen leylekler vatandaşlar tarafından da titizlikle korunuyor.

Caminin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor

Minarelerdeki leylek ailesi yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Belde sakinlerinden Sabahattin Artantaş, "Leylekler yıllardır yaz ve kış demeden burada yaşıyor. Cami minaresindeki bu yuvada yumurtlar ve kuluçkaya yatarlar. Yumurtalardan çıkan yavrularını büyüten leylekler, 6 yıldır bu minarede yaşıyor" diye konuştu.

Caminin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor

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Anahtar Kelimeler:
ığdır leylek

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