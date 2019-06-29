Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti

Olay, 27 Haziran günü saat 20:30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan Hamza Yılmaz Camiinde meydana geldi.
Cemaat akşam namazını kılarken, camiye gelen 1 kişi, ayakkabısını çıkartarak ayakkabılık rafına koydu. Ardından başka birisinin ayakkabısını alıp, giyip denedi. Uymayınca, başka bir ayakkabıyı alıp giydi. Ayağına uyunca kendi ayakkabısını da camide bırakıp hızla uzaklaştı.
Şüphelinin bu anları caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(DHA)
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