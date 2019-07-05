Camiye giren 'hırsızlık' şüphelileri: Yatmak için girdik

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana geldi. Gece camiye iki kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine yakın mahalle bekçileri tarafından caminin imam odasına giren iki genç gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen gençler, hırız olmadıklarını söyleyip, "Allah'ın evinde yatıyorduk. Ne çalacağız, yatmaya girdik" dedi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, camide yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığı saptandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
(DHA)
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