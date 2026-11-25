Tidal, Salı günü yapay zekâyla üretilen müziklerin sanatçılara gidecek dinlenmeleri ve telif gelirlerini başka yöne kaydırdığını ve müzikseverlerin kafasını karıştırdığını belirterek tamamen yapay zekâyla üretilen parçaları platformundan kaldıracağını duyurdu.

Şirket, açıklamasında “Tidal’ın sanatçıların eserlerini paylaşabileceği ve dinleyicilerin bu eserlerin keyfini çıkarabileceği en iyi yer olmayı sürdürmesi için tamamen yapay zekâyla üretildiğini tespit ettiğimiz tüm parçaları kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ desteğiyle hazırlanan şarkılara izin verilmeye devam edilecek. Ancak meta verilerinden yalnızca yapay zekâ araçları kullanılarak üretildiği anlaşılan parçalar reddedilecek.

TIDAL’A GÖRE 90 GÜNDE DAĞITILAN PARÇALARIN YÜZDE 43’Ü TAMAMEN YAPAY ZEKÂ ÜRÜNÜ

Tidal, açıklamasından önceki birkaç ayda platformundaki yapay zekâyla üretilen şarkıların sayısında büyük bir artış yaşandığını bildirdi.

Şirketin verilerine göre açıklamadan önceki 90 günde platformda dağıtıma sunulan parçaların yüzde 43’ünün tamamen yapay zekâyla üretildiği tespit edildi. Platformdaki şarkıların yüzde 6,3’üne karşılık gelen 27 milyon parça, tamamen yapay zekâyla üretilmiş olarak etiketlendi.

Tidal’ın verilerine göre 6 Kasım’da platforma yüklenen şarkıların yüzde 60’ının tamamen yapay zekâyla üretildiği belirlendi.

TIDAL’A GÖRE TAMAMEN YAPAY ZEKÂYLA ÜRETİLEN PARÇALARIN YÜZDE 96’SI ÜÇ AYDA HİÇ DİNLENMEDİ

Tidal, platformdaki tamamen yapay zekâyla üretilen parçaların yüzde 96’sının açıklamadan önceki üç ayda hiç dinlenmediğini bildirdi. Şirket ayrıca gerçek sanatçıları taklit ettiği şüphesiyle işaretlenen 65 bin parçayı platformdan kaldırdığını bildirdi.

Dinleyicileri yanıltmak ve sanatçıları taklit etmek amacıyla tamamen yapay zekâyla üretilen müziklerin giderek büyüyen bir başka ciddi sorun olduğunu belirten şirket, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı şarkıların hemen ilgi görmediği ve sanatçılara hayran kitlelerini oluşturabilmeleri için zaman tanınması gerektiği doğru. Ancak bu durum farklı. Bu ölçekte, Tidal abonelerinin dinlemek ve keşfetmek istediği sahici müzikler ve sanatçılar arada kayboluyor.”

Şirket, sanatçıların daha fazla gelir elde etmesi için her zaman mücadele edeceğini vurguladı ve güncellemenin tamamını bu hedefle ilişkilendirdi.

Tidal, müzisyenlerin eserlerini platforma yüklerken bu eserlerin kimsenin talep etmediği parçalar arasında kaybolmayacağından ve müzisyenlerin kimliğine bürünen kişilerce kopyalanmayacağından emin olabilmeleri gerektiğini belirtti.

SPOTIFY VE APPLE MUSIC İZİN VERMEYE DEVAM EDİYOR

Müzik dinleme platformlarının yapay zekâya ilişkin kuralları karşılaştırıldığında Tidal’ın yeni politikası en katı yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Bandcamp, ocak ayında tamamı veya önemli bir bölümü yapay zekâyla üretilen müzikleri yasakladığını duyurmuştu.

Spotify ve Apple Music ise yapay zekâyla üretilen parçaları ve sanatçıları etiketlemelerine rağmen tamamen yapay zekâyla üretilen şarkıların platformlarında dağıtılmasına izin vermeyi sürdürüyor.

Kullanıcılarına yapay zekâyla remiks ve cover hazırlayabilecekleri bir araç sunmayı vadeden Spotify, ekim ayında düşük kaliteli olarak nitelendirdiği yaklaşık 50 milyon parçayı kullanıcılarına sunduğu önerilerden çıkardığını ve spam niteliğinde olduğunu belirttiği 75 milyon parçayı tamamen sildiğini açıklamıştı.

The Guardian