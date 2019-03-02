Çamlıca Camii'ndeki ışık testleri görsel şölen oluşturdu

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.

Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

(DHA)

