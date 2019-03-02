Çamlıca Camii'ndeki ışık testleri görsel şölen oluşturdu

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.
Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.
(DHA)
Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
İstanbul'un göbeğinde kadın öğretmene taciz ve darp!
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Sağlık Bakanı'ndan flaş tuz açıklaması: Masalardan kaldırın
Kalbi ikiye bölündü, hayata tutundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum