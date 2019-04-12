Can Bartu hayatını kaybetti sosyal medyadan mesaj yağdı

Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza atan efsanevi futbolcunun ölüm haberinin ardından Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere sosyal medyadan bir çok mesaj yayınlandı. Bir döneme damga vuran Bartu’nun vefatı Türkiye gündemine otururken sevenleri Sinyor’a veda mesajları paylaştı. İşte Can Bartu için yapılan paylaşımlar…
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