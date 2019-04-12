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Can Bartu hayatını kaybetti sosyal medyadan mesaj yağdı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 12.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin hem futbol, hem basketbol alanlarında efsaneleşen ismi Can Bartu'nun hayatını kaybettiği haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Sosyal medyadan Bartu için binlerce mesaj atıldı...

Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya imza atan efsanevi futbolcunun ölüm haberinin ardından Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere sosyal medyadan bir çok mesaj yayınlandı. Bir döneme damga vuran Bartu’nun vefatı Türkiye gündemine otururken sevenleri Sinyor’a veda mesajları paylaştı. İşte Can Bartu için yapılan paylaşımlar…

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe CAN BARTU spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
asil çınarlar bir bir gidiyorlar.Toprağı bol olsun.Işıklar içinde uyu asil insan.
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