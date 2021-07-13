"Can dostların" Bursa'daki konaklama otelinde yoğunluk yaşanıyor

SERGEN SEZGİN - Bursa'da, Kurban Bayramı ve yaz tatilini değerlendirmek isteyen evcil hayvan sahiplerinin bıraktığı kedi ve köpeklerin konakladığı hayvan otelinde yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Nilüfer ilçesinde, Ahmet Ersan Ablak'a ait kedi ve köpek oteli, yaklaşık 100 odasıyla evcil hayvanlara otel hizmeti sunuyor.

Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirecek evcil hayvan sahipleri, belirledikleri rotalara giderken can dostları bu yolculuk sırasında strese girmesin diye hayvan otelini tercih ediyor.

Otele bırakılan kedi ve köpeklerin bakımları özenle yapılıyor, odaları ise 24 saat sahipleri tarafından kamerayla izlenebiliyor.

Ablak, AA muhabirine, gelen talepler doğrultusunda 3 yıl önce hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Tesisi insanlara hizmet veren otellerde olduğu gibi hayvanlara uyarladıklarını belirten Ablak, "4 metrekarelik alanda kalıyorlar. Her odada havalandırma ve kamera sistemleri var. Odalar her gün temizleniyor mutlaka." dedi.

Ablak, kedi ve köpek sahiplerine, taleplerine göre oteldeki odaları dizayn etme imkanı sunduklarını anlattı. Bu şekilde evcil dostların yabancılık çekmediğini vurgulayan Ablak, özellikle kedilerde bu durumun önemli olduğunu aktardı.

Müşterilerden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Ablak şöyle konuştu:

"Bursa'dan Bodrum gibi uzak bir yere gitmek, kedi ve köpekler için çok zor olabiliyor. Her otel de evcil hayvan kabul etmiyor. Burada biz devreye giriyoruz. Tamamen insanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve bu durum da bizi mutlu ediyor. Kurban Bayramı dolayısıyla çok fazla bir yoğunluk var. Hiç boş odamız kalmadı. Günler öncesinden dolduk. Yaklaşık 35 kedi, 15 köpek bekleme listesinde. Bayram dışında da yaz tatiline gidenlerin oluşturduğu yoğunluk var. Oda sayımız yüksek ama buna rağmen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Ağustosun ilk haftasına kadar gelen talepleri bekleme listesine ekliyoruz. Müşteriler rezervasyonlarını iptal ederse bekleme listesinden sıraya alıyoruz."

- "İstanbul'dan çok müşterimiz oluyor"

Ablak, Bursa'nın önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Şehir dışından da talepler geldiğini vurgulayan Ablak şunları kaydetti:

"İstanbul'dan çok müşterimiz oluyor. Buradan başka noktalara giderken uğrayıp can dostlarını bize bırakıyorlar. Kamera sistemimiz 24 saat aktif. Müşterilerimiz istedikleri zaman sesli ve görüntülü bir şekilde izleyebiliyorlar. Müzik hizmetimiz oluyor. Evcil dostlarımız buraya geldiğinde strese girmesin diye özel seçtiğimiz müzikleri dinletiyoruz. Özellikle bu durum köpekler için geçerli. Oyun alanlarımız var. Havuzlu ve yeşillikli bir çiftliğimiz var. Sabahları servis kaldırıyoruz ve oraya götürüp sosyalleştiriyoruz. Akşam tekrar gelip odalarında dinleniyoruz. Sahipleri tatildeyken evcil dostları da burada tatil yapıyor."

