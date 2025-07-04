Can Dostum filmi Türkiye’ye uyarlanıyor! Usta iki oyuncu başrolde! Sineme tarihine geçecek

Başrollerini François Cluzet ve Omar Sy'ın paylaştığı Can Dostum (Intouchables) filmi Türkiye'ye uyarlanıyor. Yamaç paraşütü kazası sonrası boynundan aşağısı felç olan bir adam ile kendisine yardımcı olması adına işe aldığı yardımcısının hikayesini anlatan 2011 yapımı filmin başrolleri belli oldu.

USTA OYUNCU KADRODA!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta oyuncu Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, kadroda yer alacak. Film, IMAX olarak vizyona giren ilk Türk filmi olarak sinema tarihine geçecek. Haluk Bilginer “Refik”, Feyyaz Yiğit ise “Ferruh” karakterine hayat verecek. Film, 14 Kasım’da gösterime girecek.

Ayrıca filmin kadrosuna Bige Önal dahil oldu. 35 yaşındaki oyuncu, Sen Çal Kapımı, On Saniye, Sen Ben Lenin, Bir Başkadır ve Martıların Efendisi gibi yapımlarda rol aldı. Bige Önal, filmde "Figen" karakterini canlandıracak.

IMAX NEDİR?

IMAX teknolojisi, özel donanımlı sinema salonlarıyla izleyiciye eşsiz sinema deneyimi yaşatıyor. Seyirciye en gerçekçi film deneyimini sunmayı amaçlayan IMAX formatı, normal filmlere göre daha yüksek kalite ve netlikte film çekimi vadediyor. IMAX salonları, dev perde boyutu ve gelişmiş ses sistemiyle izleyiciye filmin içerisindeymiş hissi yaşatıyor.