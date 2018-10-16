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Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı! Leyla Cihan'ı vuracak mı? 'Bu gece her şey bitecek'

DİZİ HABERLERİ  | 16.10.2018 02:43 | Son Güncelleme

ATV'nin polisiye dizisi Can Kırıkları'nın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can Kırıkları son bölümde, Leyla ve Zeynep suç ortağı olunca ader ortaklığı yapmaya başladılar. Can Kırıkları dizisi 3. yeni bölümde Leyla, Cihan'ın başına silah dayayarak 'Bu gece her şey bitecek' diyor. Cihan ise 'Benimle birlikte arkadaşının da hayatı son bulur' diyerek Leyla'yı tehdit ediyor. İşte Can Kırıkları yeni bölüm fragmanı ve konusu...

Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı! Leyla Cihan'ı vuracak mı? 'Bu gece her şey bitecek'

Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in paylaştığı polisiye dizi Can Kırıkları 2. bölümüyle 15 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Can Kırıkları dizisinin son bölümünde, Zeynep Ercüment'i vurdu.

LEYLA İLE ZEYNEP SUÇ ORTAĞI OLDU
Leyla olay yerine geldiğinde iş işten geçmiştir. Leyla ve Zeynep artık kader ortaklığı yaparlar. Zeynep Ercüment’i öldürdükten sonra kabuslar yaşamaya başlar. Leyla ve Aslan arasında tatlı sert bir rekabet başladı.

Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

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