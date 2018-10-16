Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı! Leyla Cihan'ı vuracak mı? 'Bu gece her şey bitecek'

Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in paylaştığı polisiye dizi Can Kırıkları 2. bölümüyle 15 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Can Kırıkları dizisinin son bölümünde, Zeynep Ercüment'i vurdu.

LEYLA İLE ZEYNEP SUÇ ORTAĞI OLDU

Leyla olay yerine geldiğinde iş işten geçmiştir. Leyla ve Zeynep artık kader ortaklığı yaparlar. Zeynep Ercüment’i öldürdükten sonra kabuslar yaşamaya başlar. Leyla ve Aslan arasında tatlı sert bir rekabet başladı.

Zeynep Ercüment'e son kurşunu sıkarken Leyla olay yerine gelir. Leyla mesleği ve arkadaşı arasında bir seçim yapmak zorundadır. Zeynep'in geçmişte yaşadığı acıları öğrenen Leyla, cesedi ortadan kaldırmaya karar verir. Ne olursa olsun sonuna kadar Zeynep'in yanında olacaktır. Ancak iki kadını da kötü bir sürpriz beklemektedir. Ercüment'in sakladığı tecavüz görüntüleri hala bir yerlerde, saatli bomba gibi beklemektedir. Zeynep bu görüntüleri bulmak için gizlice Cihan'ın evine girer. Kendi kurduğu tuzağa düşen Cihan ise Leyla'nın namlusunun ucunda, ölümle burun burunadır.