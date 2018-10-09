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Can Kırıkları dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Can Kırıkları konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 02:10 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Can Kırıkları 1. bölümüyle ekrana geldi. Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in başrollerde oynadığı polisiye dizi Can Kırıkları ilk bölümündeki aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti. Çukur ve Söz gibi iddialı dizilerin karşısında yayınlanmaya başlayan Can Kırıkları dizisinin reyting ölçümlerinde nasıl sonuç alacağı merak konusu oldu. Can Kırıkları dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Can Kırıkları dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Can Kırıkları konusu ve oyuncu kadrosu

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği ve iki kadın polisin dram hikayesini konu alan polisiye dizi Can Kırıkları 1. bölümüyle 8 Ekim Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.

CAN KIRIKLARI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ünlü işadamı Cihan Karadağ'ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep'in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ'dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep'le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

SEÇKİN ÖZDEMİR ASLAN KOMİSER ROLÜNDE
Gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile yayınlanmadan çok konuşulan Can Kırıkları'nın başrol oyuncusu Seçkin Özdemir, seyirci karşısına başkomiser rolünde çıkacak.

SECKIN

Rolü için operasyon ve silah eğitimi aldığını söyleyen Özdemir, "Operasyon ve silah eğitiminin yanı sıra Aslan'ın hayata bakışını çözümleyip, bende o hayatı yaşadım. Böylece fiziksel ve mental olarak rolüme adapte oldum. Çalışma sürecimde oyuncu koçum Çetin Sarıkartal bana çok destek oldu dedi. Bu hikayeyi kabul etme sebebini de anlatan Özdemir, "Aslanın karakteristik yapısı ve hikayenin etkileyiciliği benim bu işte olma isteğimi sağlayan en önemli faktörler oldu" diye konuştu.

ÖZGÜR ÇEVİK SAVCI ROLÜNDE
Yeni sezonun başlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Can Kırıkları'nda sevilen oyuncu Özgür Çevik, adalete sonuna kadar inanan savcı Kerem karakterini canlandıracak. Kerem'in iyi bir ailede yetişmiş, idealist, mesleğinde daha da yükselmeyi hedefleyen, doğru bildiklerinden şaşmayan bir adam olduğunu söyleyen Çevik, "Ancak bazı koşullar vardır ki, bir şeylere ve kendinize inancınız ne kadar güçlü olursa olsun bazen kendinizi aydınlıkla karanlığın birleştiği çizginin üzerinde yürürken bulursunuz. Sevdiğinizi mi korursunuz yoksa olası tüm bedellerine rağmen, çok inandığınız adaleti mi? İşte bende bu sorunun cevabını merak ettiğim için Kerem karakterini canlandırmak istedim. Role hazırlığımın temeli, bu soruya cevap aramakla geçiyor" dedi.

özgür

İki kadın polisin dram ağırlıklı hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Can Kırıkları, atv'nin iddialı yapımları arasında yerini aldı. Fragmanları ile çok konuşulan dizinin Zeynep polisi Funda Eryiğit, şimdiden seyirciden tam not aldı. Can Kırıkları'nı iyi işlenmiş bir kadın hikayesi olarak tanımlayan Eryiğit, "Temposunun yüksek olması için çok çalışıyoruz. Bu anlamda seyirciyi çekebileceğini düşünüyorum. Zeynep geçmişte yaşadığı travmayı örtbas ederek hayatta kalmayı seçmiş ama bu travma yıllar sonra tekrar karşısına çıktığında bununla yüzleşmek zorunda kalan bir karakter" diyerek konuştu.

FUNDA

Can Kırıkları'nın yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. Can Kırıkları iki kadın polisin yaşadıkları dramını ele alıyor. Güçlü bir hikâye ve güzel bir cast ile seyirci karşısına çıkacağız. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatan dizide Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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