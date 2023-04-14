Can Yaman'a İtalya'da polisler etten duvar öldü

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parladıktan sonra yurt dışında da çok popüler olan Can Yaman'a ilgi yoğun oldu. İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan oyuncu Can Yaman, 12 Nisan Eyalet Polis Kuruluşu'nun 171'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Hayranları tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Can Yaman'a, güvenlik görevlileri ve polisler eşlik etti.

İzdiham oluşmasından dolayı adeta etten duvar örüldü.

Yaman yaşadığı bu mutluluğu, "Bana bu fırsatı veren Eyalet Polisine ve özellikle İçişleri Bakanı Matteo Plantedosi ve Polis Şefi Lamberto Giannini'ye teşekkür ederim" ifadesi ile paylaştı.

