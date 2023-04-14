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Can Yaman'a İtalya'da polisler etten duvar öldü

14.04.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışında hayatını geçiren ve oradaki projeleri değerlendiren Can Yaman büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da izdihamın ortasında kaldı. Polislerin etten duvar ördükleri buluşmada Can Yaman, hayranları ile fotoğraf çekildi ve imza dağıttı.

Can Yaman'a İtalya'da polisler etten duvar öldü

Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı parladıktan sonra yurt dışında da çok popüler olan Can Yaman'a ilgi yoğun oldu. İtalya'da büyük bir hayran kitlesi olan oyuncu Can Yaman, 12 Nisan Eyalet Polis Kuruluşu'nun 171'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı.

Hayranları tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan Can Yaman'a, güvenlik görevlileri ve polisler eşlik etti.

Ekran Alıntısı

İzdiham oluşmasından dolayı adeta etten duvar örüldü.

Yaman yaşadığı bu mutluluğu, "Bana bu fırsatı veren Eyalet Polisine ve özellikle İçişleri Bakanı Matteo Plantedosi ve Polis Şefi Lamberto Giannini'ye teşekkür ederim" ifadesi ile paylaştı.

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