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Can Yaman aday gösterildiği Dünyanın En Yakışıklısı yarışmasında David Beckham’a rakip oldu

11.05.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta ünü ülke sınırlarını aşan Can Yaman, bir süredir İtalyan yapımı Sandokan dizisi için İtalya’da yaşıyor. Genç oyuncu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Can Yaman, Dünyanın En Yakışıklısı Yarışması’nın adaylarından biri olarak seçildi.

Can Yaman aday gösterildiği Dünyanın En Yakışıklısı yarışmasında David Beckham’a rakip oldu

Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Can Yaman hem işi hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden biri. İtalya’da çok sevilen bir isim olan Can Yaman, şu sıralar Sandokan dizisi için hazırlanıyor.

Can Yaman şimdi de Dünyanın En Yakışıklısı Yarışması adaylarından biri olarak seçildi. Can Yaman’ın adaylığı ünlü yıldızın hayranlarının oluşturduğu Can Yaman Media tarafından duyuruldu ve dünyadan tüm hayranların Can Yaman’ı oylaması için çağrıda bulunuldu.

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TC Candler tarafından gerçekleştirilen ve her yıl dünyanın en yakışıklı ve en güzel 100 kişisinin seçildiği yarışmanın adayları People’s Magazine, FHM dergileri ve Askmen internet sitesinin hazırladığı listelerinden seçiliyor.

CAN YAMAN’IN RAKİPLERİNDEN BİRİ DAVİD BECKHAM

Yarışmada dünyanın en yakışıklı 100 erkeği ve en güzel 100 kadını seçiliyor. Bugüne kadar Michelle Pffeifer, Nicole Kidman, Michael Fassbender, Jason Momoa gibi yıldızların birinci olduğu yarışmaya tüm dünyadan 250.000 ünlü isim katılıyor.

Bu sene yarışmaya Can Yaman da aday gösterildi. Can Yaman’ın bu yarışmada rakiplerinden biri de David Beckham.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman David Beckham
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