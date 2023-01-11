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  4. Can Yaman'dan İtalya'ya büyük bağış! Kendi ülkesine yapmaması tepki çekti

Can Yaman'dan İtalya'ya büyük bağış! Kendi ülkesine yapmaması tepki çekti

11.01.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman, kendi adını taşıyan parfümlerinin satışından elde edilen 90 bin Euro'luk geliri İtalya'daki çocuk hastanelerine bağışladı. Hasta ve Ukraynalı minikler için de cebinden ekstra tam 150 bin Euro verdi.

Can Yaman'dan İtalya'ya büyük bağış! Kendi ülkesine yapmaması tepki çekti

Kariyerini sürdürdüğü İtalya'da büyük bir şöhrete sahip olan Can Yaman, Türkler'in de yardım severliğini gösterek gururumuz oluyor...

Kurduğu 'Can Yaman Dor Children' isimli yardım derneğiyle aylardır birçok miniğe dokunan yakışıklı oyuncu, yılbaşı öncesi de bir kampanya yaptı. Kendi adını taşıyan parfümlerinden elde edilecek gelirin tamamını Roma'daki bebek hastaneleri için bağışlayacağını söyleyen Can Yaman, bu sayede yaklaşık 90 bin Euro topladı.

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"HEYKELİ DİKİLSİN"

Bu parayla yetinmeyen Türk yıldız, cebinden de ekstra 150 bin Euro daha verdi. Can Yaman'ın bebek hastanelerinin yanı sıra Down Sendromlu ve savaş nedeniyle aileleriyle beraber İtalya'ya yerleşen Ukraynalı çocuklar yararına yaptığı yüklü bağış büyük alkış topladı. İtalyanlar Can Yaman için, "Bu yardım sever adamın heykeli dikilsin" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada hızla yayılan habere, pek çok kişi tepki gösterirken, 'Türkiye'de hasta çocuk yok tabii..." diyerek Can Yaman'a tepki gösterdiler.

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Can Yaman Oyuncu ele

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