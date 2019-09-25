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Can Yaman'dan parmak işareti! Yunanlılar ateş püskürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Can Yaman, '2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği için Yunanistan'a gitmiş ve büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Can Yaman'dan parmak işareti! Yunanlılar ateş püskürdü

Bir dönem rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talkşov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti sırasında orta parmak işareti yaptığı fotoğrafa Snob Magazin ulaştı.

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Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda sevgi gösterileriyle karşılanan Can Yaman, yaptığı orta parmak işareti sonrası Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı.

Yunanların Can Yaman çılgınlığıYunanların Can Yaman çılgınlığı

Can Yaman'ın kendisini yakından takip eden Yunan basınına orta parmak işareti yapması gündeme bomba gibi düştü.

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Yunanlılar, Can Yaman'ın bu hareketi sonrası yakışıklı oyuncuya sosyal medya hesapları üzerinden ateş püskürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman yunanistan orta parmak

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