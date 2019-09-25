Can Yaman'dan parmak işareti! Yunanlılar ateş püskürdü

Bir dönem rol aldığı 'Erkenci Kuş' dizisinin gösterildiği SKAI kanalında yayınlanan bir talkşov programına katılan Can Yaman'ın Akropolis ziyareti sırasında orta parmak işareti yaptığı fotoğrafa Snob Magazin ulaştı.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda sevgi gösterileriyle karşılanan Can Yaman, yaptığı orta parmak işareti sonrası Yunan hayranlarını bir anda karşısına aldı.

Can Yaman'ın kendisini yakından takip eden Yunan basınına orta parmak işareti yapması gündeme bomba gibi düştü.

Yunanlılar, Can Yaman'ın bu hareketi sonrası yakışıklı oyuncuya sosyal medya hesapları üzerinden ateş püskürdü.



