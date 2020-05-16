MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman'ın Erkenci Kuş mutluluğu! İtalyan kanalında yayınlanacak

Can Yaman'ın Erkenci Kuş mutluluğu! İtalyan kanalında yayınlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 01:35 | Son Güncelleme

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerde oynadığı romantik komedi dizisi Erkenci Kuş artık İtalya'da da yayınlanacak.

Can Yaman'ın Erkenci Kuş mutluluğu! İtalyan kanalında yayınlanacak

Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.

İtalya'da oldukça fazla hayrana sahip olan Can Yaman geçtiğimiz yaz bu ülkeye giderek sevenleriyle bir araya gelmişti. Dolunay dizisinin İtalya'da yayınlanmasının ardından İtalya'da popüler olan Can Yaman, Instagram hesabından Erkenci Kuş'un da İtalya'da yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Oyuncu Haziran ayında Erkenci Kuş'un Canale 5'te ekrana geleceğini söyledi.

Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Survivor'da nefes kesen ödül oyunu!Survivor'da nefes kesen ödül oyunu!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

ABD'nin en pahalı uçağı düştü!

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 48 can kaybı daha

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bugün bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bugün bakanlıktan geldiler...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 15 Mayıs Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Survivor'da Nisa neden yok? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi! Survivor Nisa Bölükbaşı sakatlandı mı?

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Lokum ve çikolata keyfi yaptılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da nefes kesen ödül oyunu!

Survivor Evrim, Yasin'e ateş püskürdü: Bu adayı ben çeviriyorum

Survivor Evrim, Yasin'e ateş püskürdü: Bu adayı ben çeviriyorum

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mayıs Cuma Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 15 Mayıs Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.