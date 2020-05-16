Can Yaman'ın Erkenci Kuş mutluluğu! İtalyan kanalında yayınlanacak

Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.

İtalya'da oldukça fazla hayrana sahip olan Can Yaman geçtiğimiz yaz bu ülkeye giderek sevenleriyle bir araya gelmişti. Dolunay dizisinin İtalya'da yayınlanmasının ardından İtalya'da popüler olan Can Yaman, Instagram hesabından Erkenci Kuş'un da İtalya'da yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Oyuncu Haziran ayında Erkenci Kuş'un Canale 5'te ekrana geleceğini söyledi.

Demet Özdemir ile Can Yaman’ı buluşturan Erkenci Kuş dizisi 2019 yılının Ağustos ayında final yaptı. Toplam 51 bölüm olarak yayınlanan dizi dünya çapında başarı kazandı. Can Yaman’ın İtalyan hayranları da diziyi heyecanla bekliyordu.



