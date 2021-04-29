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Can Yaman, İtalya’dan yine havasını attı!

29.04.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol alacağı Sandokan dizisi için İtalya’ya yerleşen Can Yaman, oraya çok çabuk ısındı. Kısa süreliğine sosyal medya hesaplarını kapatıp açan genç oyuncu, paylaşımlarına son sürat devam ediyor.

Can Yaman, İtalya’dan yine havasını attı!

Can Yaman’ın İtalya’da büyük bir hayran kitlesi var. Bu durumu fırsata çeviren yapımcılar genç oyuncuyla Sandokan dizisi için anlaşma yapmıştı. Dönem dizisi Sandokan için bir süredir İtalya’da kalan Can Yaman bu sürede dizi için at binme, kılıç kullanma gibi dersler aldı. Ayrıca yakın dövüş eğitimleri de alan oyuncu, sporu da ihmal etmiyor ve kendisine Erkenci Kuş ile birlikte bambaşka bir süreç yaşatan kaslarını da korumaya devam ediyor!

ERKENCİ KUŞ DİZİSİYLE PATLAMA YAPTI

Yabancı hayran sayısını da Erkenci Kuş dizisi ile arttıran Can Yaman, rol aldığı yapımların İtalya’da yayınlanmasıyla ülkede de büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Can Yaman, Instagram sayfasından da sık sık paylaşımlar yapıyor.

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İtalya’da aracında trafikte seyreden oyuncu, bu pozuyla “İtalya’dayım, keyfim yerinde” dedi adeta! Bu arada sakallarının da uzadığı görülen oyuncunun, rolü için uzattığı düşünülüyor.


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Can Yaman
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