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Can Yaman'ın yeni dizisi belli oldu! Rolü sevenlerini şaşırttı...

15.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Özge Gürel ile başrol paylaştığı 'Bay Yanlış' dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da sevenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yaman, Canale 5'te yayınlanacak olan Viola Come Il Mare adlı polisiye dizide başrol oynuyor.

Can Yaman'ın yeni dizisi belli oldu! Rolü sevenlerini şaşırttı...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman Sandokan dizisinin çekimleri öncesi Canale 5'te yayınlanacak olan Viola Come Il Mare dizisinde rol alıyor. Ünlü oyuncuya başrolde Francesca Chillemi eşlik ediyor.

Ekran Alıntısı

Çekimleri başlayan dizide Can Yaman Ferancesco Demir adlı polise hayat veriyor. Kısa sahnelerinin çekimleri için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu 27 Eylül'den itibaren yoğun bir tempoyla sete çıkacak.

12 BÖLÜMLÜK POLİSİYE

Bir polisiye uyarlama olan dizinin ocak sonuna kadar 12 bölüm çekimlerinin tamamlanması planlanıyor. Can Yaman daha sonra Sandokan dizisinin setine başlayacak. Yakışıklı oyuncu yeni imajıyla dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Can Yaman
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bıktık artık bu adamı görmekten

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