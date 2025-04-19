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Can Yılmaz Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
19.04.2025 15:44
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Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık Fenerbahçeli olmadığını belirten bir mesaj yayımladı.

Can Yılmaz Fenerbahçe'yi bıraktığını açıkladı!

Oyuncu Can Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında artık Fenerbahçeli olmadığını belirtti.

YILMAZ ŞU İFADELERİ KULLANDI:

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"Fenerbahçeliliğimi Askıya Alıyorum 1968 de doğdum, kendimi bildim bileli Fenerbahçeliyim. Adım Can, ilhamını Can Bartu’dan alır. Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir duruş, bir ruhtu benim için. Fenerbahçeliliğimi süresiz olarak askıya alıyorum. Devran döner, gün gelir, Fenerbahçe yeniden özüne dönerse, tekrar düşünürüm. Ve Elbette… Benim, koskoca Fenerbahçe’den ayrılmam; Fenerbahçe’nin büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Ne stadın ışıkları kararır, ne formalar solgunlaşır, ne de gol sevinçleri yarım kalır. Ama bu ayrılık, benim şahsi tarihime koca bir kırılma olarak geçer. Adını Can Bartu’dan alan bir çocuğun, yıllar sonra Can’lığını Fenerbahçe’ye sığdıramaması, yazık ki bir milattır. Çünkü Fenerbahçelilik, sadece galibiyetleri değil, değerleri sevmekti. Ve bazı değerler, forma numarasından, koltuklardan ve protokol pozlarından daha büyüktü. Bu bir isyan değil, bir nottur. Bir kenara düşülmüş “bu da yaşandı” dipnotudur. Ve belki bir gün, Fenerbahçe tekrar özüne dönerse, bu notun üzeri çizilir. Ama bugün, ben Fenerbahçeli değilim."

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spor Cem Yılmaz Can Yılmaz fenerbahçe futbol
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