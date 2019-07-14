Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde çok ender görülen deniz tavşanını görüntüleyen emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bu kez de bir deniz kaplumbağasını sualtında yüzerken kaydetti. Kepez Beldesi sahilinde sabah erken saatlerde denize giren Muzaffer Mut, serbest dalış yaparken 60 santim boyunda bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. İlk başlarda kendisinden ürkerek kaçmaya çalışan deniz kaplumbağasını 1 saate yakın bir takiple kendisine alıştırdı. Bu anları sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Mut, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti.

Denize olan tutkusu nedeniyle yıllardır sualtındaki güzellikleri keşfedip bunları görüntülediğini ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığını anlatan Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce, tamam dedim Allah’ım, nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. İlk önce benden çok tedirgin oldu, kaçmaya çalıştı. Çok yumuşak hareketlerle kendime alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber yüzdük. Ben şnorkel ile yüzdüğümden hava alabiliyordum. Ancak deniz kaplumbağası bir ara su yüzeyine çıkıp nefes aldı ve yeniden daldı. İkinci kez gördüğümde artık bana alışmıştı. Benden kaçmadı ve bana kendisini sevdirdi. Doğayı sevmek, hele doğa içinde böyle bir canlıyla birlikte yüzmek çok güzel bir şey" dedi.