Mynet Trend

Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 14.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Çanakkale'de hobi amaçlı dalışlar yaparak su altındaki canlıları keşfeden emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bir deniz kaplumbağasını yüzerken görüntüledi. Mut, deniz kaplumbağasıyla birlikte yaklaşık 1 saat boyunca yüzüp, su altındaki hareketlerini kaydetti. Bazen 4 ayağını birden kullanıp denizin dibinde yürüyen, bazen de sadece ön ayaklarını birer kanat gibi kullanıp yüzen deniz kaplumbağası, kabuğunun yosun kaplamış görüntüsüyle dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda deniz kaplumbağası görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda geçtiğimiz günlerde çok ender görülen deniz tavşanını görüntüleyen emekli ziraat yüksek mühendisi Muzaffer Mut (73), bu kez de bir deniz kaplumbağasını sualtında yüzerken kaydetti. Kepez Beldesi sahilinde sabah erken saatlerde denize giren Muzaffer Mut, serbest dalış yaparken 60 santim boyunda bir deniz kaplumbağası ile karşılaştı. İlk başlarda kendisinden ürkerek kaçmaya çalışan deniz kaplumbağasını 1 saate yakın bir takiple kendisine alıştırdı. Bu anları sualtı kamerasıyla saniye saniye kaydeden Mut, büyük heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti.

Denize olan tutkusu nedeniyle yıllardır sualtındaki güzellikleri keşfedip bunları görüntülediğini ve sosyal medyada takipçileri ile paylaştığını anlatan Muzaffer Mut, "Çok heyecanlandım kaplumbağayı görünce, tamam dedim Allah’ım, nihayet bana bu deniz kaplumbağasını da Çanakkale sularında gösterdin. İlk önce benden çok tedirgin oldu, kaçmaya çalıştı. Çok yumuşak hareketlerle kendime alıştırdım. Bir yarım saat kadar beraber yüzdük. Ben şnorkel ile yüzdüğümden hava alabiliyordum. Ancak deniz kaplumbağası bir ara su yüzeyine çıkıp nefes aldı ve yeniden daldı. İkinci kez gördüğümde artık bana alışmıştı. Benden kaçmadı ve bana kendisini sevdirdi. Doğayı sevmek, hele doğa içinde böyle bir canlıyla birlikte yüzmek çok güzel bir şey" dedi.

Yıllardır dalış gerçekleştirdiğini, çok ilginç hayvanları gördüğünü ancak deniz kaplumbağası ile ilk kez karşılaştığını belirten Mut, "Bu hayvanın asıl yaşam ve üreme alanı İztuzu sahilleri. Bizim Çanakkale Boğazı’nda nadiren görüldüğünü duyuyordum. Buraya gelişinin sebebi mavi yengeçtir, mavi yengeci çok sever. Mavi yengeçlerin zaman zaman denize akması deniz kaplumbağalarının buralara gelmesine sebep oluyor. Bir ikincisi de bu hayvan en çok deniz anasını seviyor. Mavi yengeç ve deniz anasıyla besleniyor oluşu onu buraya getiriyor. Ancak deniz analarını bazen atılan naylon poşetler sarıyor. Bu durum da hayvanın ölmesine sebep oluyor. Doğanın bir güzelliği yok oluyor ve bu hayvanın nesli tükeniyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

canakkale-bogazinda-deniz-kaplumbagasi-goruntulendi_5300_dhaphoto1

canakkale-bogazinda-deniz-kaplumbagasi-goruntulendi_5300_dhaphoto2

(DHA)

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Kavga etmek için intihardan vazgeçti!Kavga etmek için intihardan vazgeçti!
İğrenç olay böyle ortaya çıktı!İğrenç olay böyle ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaplumbağa Çanakkale Boğazı

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

'Beni her sabah özel içtimaya çekiyor' deyip, şikayet etti

'Beni her sabah özel içtimaya çekiyor' deyip, şikayet etti

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Görüntüler hızla yayıldı! Akıma o da katıldı!

Görüntüler hızla yayıldı! Akıma o da katıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendisine bağıran şoförle kavga etmek için intihardan vazgeçti

Kavga etmek için intihardan vazgeçti!

Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı!

Hortum dehşeti güvenlik kamerasında

Korkutan görüntü! 'İzlerken kanımız dondu'

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

'Beni her sabah özel içtimaya çekiyor' deyip, şikayet etti

Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı

İnanılmaz olay! 200 lira karşılığında...

Kaza yaptı, korktuğu için arabayı bırakıp kaçtı

Kaza yaptı, korktuğu için arabayı bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.