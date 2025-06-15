Çanakkale'de gün yüzüne çıkarıldı! Tam 110 yıllık ve içi dolu!

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak 2022 yılında dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1’inci Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.

GEMİNİN AMBARINDA BULUNDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Gelibolu Sualtı Parkı'nda yapılan çalışmalar sırasında savaşın izlerini taşıyan 'Carthage' isimli geminin 4’üncü ambarında 110 yıllık dolu şarap şişesi bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün Carthage batığında, alt 4’üncü ambarda, 81 metre derinlikte bir adet şarap şişesi bulundu. Gelibolu Sualtı Parkı’nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. (DHA)