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Çanakkale Savaşları’nın 105’inci yılında uluslararası sempozyum

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 05.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi alanın kültürel ve manevi değerlerini daha etkin bir şekilde dünyaya tanıtarak, milli bilincin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere uluslararası bir sempozyum düzenleyecek.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek “105’inci Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu” yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamını Çanakkale’de bir araya getirecek.

Çanakkale Savaşları’nın 105’inci yılında uluslararası sempozyum

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi alanın kültürel ve manevi değerlerini daha etkin bir şekilde dünyaya tanıtarak, milli bilincin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere uluslararası bir sempozyum düzenleyecek.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek “105’inci Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu” yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamını Çanakkale’de bir araya getirecek. Uluslararası camiada yapılan yeni çalışmaların paylaşılacağı ve yeni bakış açılarının tartışılacağı buluşma, 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Sempozyuma katılmak isteyen bilim adamları ve araştırmacılar ise başvurularını 10 Ocak tarihine kadar sempozyumcanakkale@gmail.com adresine iletecek.
Arkeoloji, coğrafya, eğitim bilimleri, ekonomi, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, hukuk, kütüphanecilik, müze çalışmaları, müzik, sağlık bilimleri, sanat tarihi, sinema-televizyon, siyasal bilimler, sosyoloji, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, uluslararası ilişkiler ile sosyal bilimler alanları sempozyumun konularını oluşturacak.

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