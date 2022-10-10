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Çanakkale Ticaret Borsası

10.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg5,80HTSBuğdayKg6,30HTSAyçiçeği (yağlık)Kg11,30HTSPirinç (luna)Kg18,32HTSPirinç (osmancık)Kg23,00HTSPirinç (baldo)Kg23,00HTSPirinç (cameo)Kg11,68HTSPirinç kepeğiKg4,90HTSKanolaKg11,73HTSZeytinyağı (ham)Kg54,24HTSZeytinyağı (sızma)Kg64,29HTSPetek balKg96,38MTSSüzme balKg70,71MTSBuğday (cumhuriyet)Kg​​​​​​​9,05MTSİnek sütüLitre7,41MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Ekonomi Çanakkale borsa

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