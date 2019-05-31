Canan Alkan'ı uyutup parasını çalmışlardı! Mahkemeden karar çıktı

Oyuncu Canan Alkan arkadaşı olan sigortacı Ayşe Ceylan'ın önerisi ile bankadan 182 bin 76 dolarını çekip Ayşe Ceylan'ın bürosuna gitmişti. Canan Alkan'ın büroda kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı, şüpheli Ayşe Ceylan'ın teklifi ile onun evine gittiği iddia edilmişti. Ardından ise orada kalan Alkan sabaha dolaba koyduğu parayı bulamamıştı.

Alkan daha sonra arkadaşını mahkemeye vermişti. Ayşe Ceylan için mahkeme "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, Ayşe Ceylan ile fikir birliği içinde hareket etmekle suçlanan şoförü Barış Elma, asistanı Burcu Sarak ve Ali Erdem hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağmaya yardım" suçundan 5 yıldan 10 yıla hapis cezası istemişti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ayşe Ceylan, Barış Elma ve Ali Erdem ile avukatları katıldı. Müşteki Canan Alkan ve avukatı da duruşmada hazır bulundu. Bir yıldır tutuklu olduğunu, çocuklarının yakın zamanda babasız kaldığını söyleyen Ayşe Ceylan, "Benim de tutuklu olmam onların mağduriyetine neden olmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.