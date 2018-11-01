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Canan Karatay açıkladı: Yiyebildiğiniz kadar yiyin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, zeytin ve zeytinyağı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Canan Karatay açıkladı: Yiyebildiğiniz kadar yiyin!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festival' inde yaptığı konuşmada, insanların istedikleri kadar zeytin ve zeytinyağı tüketebileceklerini söyledi.

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Zeytinin altın, yağının ise altın özü olduğunu belirten Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak." dedi.

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Zeytin ağaçlarını görünce heyecanlandığını aktaran Karatay, "Belki de eskiden zeytin ağacıydım." diyerek espri yaptı.,

Karatay, zeytinin ve zeytinyağının faydalarını sıralayarak "Altınözü'nün zeytinyağı yağ değildir, meyve suyudur ve en sağlıklı meyve suyudur, istediğiniz kadar içebilirsiniz.

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Yemeklerde zaten kullanıyoruz, Akdeniz ülkesiyiz, salatada, cacıkta kullanabiliriz ama içmek de ayrıca güzelliktir. Zeytinyağı, probiyotiktir, bizi gençleştirir, alzaymırı, kanseri, kalp krizini önler kardeşim." diye konuştu.

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