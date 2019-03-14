Canan Karatay'dan 'şırdan' uyarısı

Adana Valiliği’nin Güney Adana Kalkınma Programı 2018-2023 Eylem Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adana’da ilk kez düzenlenen Sağlık Festivali, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Festivalin açış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kamu kurum temsilcileri ve çeşitli oda temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı. Son 17 yılda sağlık sektöründe geliştirilen yatırımların sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan dönüşümün en büyük ispatı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana’yı sağlıkta Ortadoğu’nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır. Buna mukabil Seyhan, Çukurova ve Yüreğir Devlet Hastanelerimiz, aile ve toplum sağlığı merkezlerimiz, 112 acil yardım istasyonlarımızla, 7 gün 24 saat tüm vatandaşlarımızın sağlığı ve sıhhati için mesai mefhumu gözetmeksizin, çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sağlık sektöründe Adana’mızda yapılan tüm bu yatırımlar, bugün Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında açılışını yaptığımız Adana Sağlık Festivali’nin bir tesadüf olmadığının da en büyük göstergesidir. Böylesine bir potansiyelin kamu-özel işbirliğiyle festival şemsiyesi altında bir araya gelmesi, vitrine çıkması, ünlü konuklar, seminerler, sunumlar ve etkinliklerle Adana’da sağlık sektörünün konuşulması ve bunun ulusal gündeme taşınması, bizler için fevkalade mutluluk vericidir.”