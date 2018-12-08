Canan Karatay'dan 'Veganlar tahıl beyinlidir' açıklaması! Suç duyurusunda bulunmuşlardı

'Vegan demek tahıl beyin demektir' diyen ve veganların büyük tepkisini çeken Prof. Dr. Canan Karatay hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Karatay, dün Habertürk TV canlı yayınında hem suç duyurusu hem de bu sözleri hakkında yine çok tartışılacak ifadeler kullandı.

'Veganlar tahıl beyinlidir' sözünün arkasında olduğunu ifade eden Karatay, suç duyurusu hakkında, kendisine soruşturma da açılabileceğini söyleyerek kendisinin ifade özgürlüğü kapsamında bu görüşlerini dile getirdiğini açıkladı.

Karatay, dernekleri muhatap almadığını ve "halkın uyanması, bilinçli olması" için bu tarz açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Karatay, 'tahıl beyin' tartışmasıyla ilgili, "Hipokrat diyor ki; Ne yerseniz osunuz. Tahıl yerseniz, tahıl beyinli olursunuz" dedi. Karatay, Amerikalı bir bilim insanı tarafından yazılan 'Tahıl Beyin' kitabını da örnek gösterdi.

İnsan vücudunun yapısının, yüzde 60 su, yüzde 20 protein, yüzde 19 yağ, yüzde 1 karbonhidrattan oluştuğunu söyleyen Karatay, tahılların yüzde birlik kısıma denk geldiğini ve bitkilerde bulunan protein ya da tahıllardaki proteinin çok az olduğunu ve insanın vücudunun bunun kullanamadığını savundu. Karatay bunun sonucunda düşünce eksikliğinin arttığını söyledi.

"OT YİYORSUNUZ, OT DA CANLI"



Karatay şöyle konuştu:

"Ben hekim olarak konuşuyorum. Derneklerle alakam yok. B12'leri eksik, D vitaminleri eksik. Tereyağ yemiyorlar, süt içmiyorlar. Eksik olursa bilin ki beyinde düşünme kabiliyeti zayıflıyor. Yargılama, sorgulama azalıyor. Veganlarla konuştuğumuzda 'ot da yiyorsunuz, ot da canlı' dedim. 'A o da mı canlı hocam' dediler."



