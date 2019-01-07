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Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! İçtiğiniz suya ekleyin

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 07.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kışın hastalıklardan korunmak için sadece beslenmenin değil yaşam şeklinin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, " Kış aylarında lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum" dedi.

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! İçtiğiniz suya ekleyin

Kar kış demeden her gün 20-30 dakika yürümek gerektiğini belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın nasıl beslendiğini açıklayarak vücudun hastalıklara karşı direncini artıracak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Karatay, "Kışın lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Onlar prebiyotiktir. Prebiyotik nedir? prebiyotikler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri besler, çoğalmasını sağlar. Probiyotik ise canlı bakteri içeren yiyeceklerdir, vücuda girmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İÇTİĞİNİZ SUYA BİR ÇAY KAŞIĞI KRİSTAL KAYA TUZU EKLEYİN

Bol bol kelle paça, işkembe çorbası içilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Karatay, "Kışın hastalıklardan korunmak için sadece beslenmek değil yaşam şekli de önemli. Kar, kış demeden her gün 20-30 dakika yürüyeceksiniz. Ellerinizi çok iyi yıkayacaksınız, bol bol kelle paça, işkembe çorbası içeceksiniz. Köy yumurtası yiyeceksiniz, kemik suyu içeceksiniz. Birde içtiğiniz bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu eritip öyle içeceksiniz. Aynı zamanda kış boyunca kristal kaya tuzlu suyu burnunuza sabah, akşam çekeceksiniz, gargara yapacaksınız" diye konuştu.

B12 VİTAMİNİ EKSİKSE SAKATAT YİYİN

Kemik suyu ve paça çorbasının vücut direncini güçlendirdiğini dile getiren Prof. Dr. Karatay, "Bazı vitaminler vücutta eksikse baktırıp doktor kontörlünde seviyelerini yükseltmek lazım. En başta D, B12 ve diğer B vitaminleri çok önemli. B12 vitamini eksikliğinde bol bol sakatat yiyeceksiniz. Onun için kemik suyu ve paça diyoruz. Ama paça çorbası unsuz olacak, bunlar vücudun direncini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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VÜCUTTA 80 TRİLYON MİKROP VAR

Hastalıkların vücut direnci düştüğünde ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Vücutta 80 trilyon mikrop var. Bu mikroplarla birlikte yaşıyoruz ama vücudun direnci kırıldığı zaman mikroplar alevleniyor bütün mesele budur" dedi.

HİÇ HAMBURGER YEMEDİM

Geleneksel usulle beslendiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Hamburger hiç yemedim,yemem. 12 sene Amerika'da kaldık ne ben ne çocuğum hamburger yemedik. Geleneksel eski usulle besleniyoruz. Amerika'da kendi ev yoğurdumu yaptım. Hastalanmamak için doğal probiyotik içeren ev yoğurdu yiyeceksiniz. Ev sirkesi kullanacaksınız, yani içinde sağlıklı canlı bakteri içerecek" diye konuştu.

YÜZDEKİ SİVİLCELERİN SEBEBİ TRANS YAĞLAR

Hamburgerlerin içinin trans yağlarla dolu olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, "Hamburger, hamburger değil ki en tehlikeli şey. Kalp hastalıkları, felç, kronik dejeneratif dediğimiz hastalıkların özellikle karaciğer yağlanmasının, yüzdeki sivilcelerinin sebebi trans yağlardır, hamburgerdir veya patates kızartmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Canan Karatay kışın beslenme kaya tuzu b12 eksikliği

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