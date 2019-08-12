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Canan Karatay önce önerdi ardından böyle sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

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GÜNDEM  | 12.08.2019 23:56 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bayramda bol bol et yenmesi tavsiyesinde bulundu. Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, tereyağı ve zeytinyağı tüketilmesini tavsiye ederek, "Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz." diye konuştu.

Canan Karatay önce önerdi ardından böyle sitem etti: Beynimiz çalışmasın diye...

Karatay, D&R Turgutreis'te düzenlenen kitap imza gününde, okurlarıyla bir araya geldi.

"Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" kitabını imzalayan Karatay'a, hayranları yoğun ilgi gösterdi. İmza gününde Karatay'ın hayranları fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

"HAYVANSAL YAĞ EN SAĞLIKLI YAĞDIR"

Karatay, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara baklava ve böreği fazla yememe tavsiyesinde bulundu.

Kurban etinin bol miktarda tüketilebileceğini belirten Karatay, "Kurban etini bulurlarsa yağıyla beraber bol bol yiyebilirler. Hayvansal yağ en sağlıklı yağdır. Hayvansal yağ damarları tıkamaz, yapay yağlar damarları tıkar." dedi.

Yapay yağların katı olduğunu aktaran Karatay, "Tereyağı hiçbir zaman katı değildir. Zeytinyağı da katı değildir. Damarları da tıkamaz, beyni de açar. Beynin yağa ihtiyacı vardır. Bizi beynimiz çalışmasın diye yağsız bıraktılar. Beyin, vücut yağla çalışır. İnsan vücudu bir motordur, yağsız motor çalışmaz." diye konuştu.

Karatay, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay İç Hastalıkları Kardiyoloji kurban bayramı

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