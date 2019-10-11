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Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin 'altın', zeytinyağının da 'altının suyu' olduğunu ifade ederek, "Her zaman söylüyorum yine tekrarlayacağım. Zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler, hiçbir hastalık kalmaz" dedi. İşte Canan Karatay'dan zeytinyağı faydası hakkında bilgiler geliyor. Merak edenler için de zeytinyağı kalorisi hakkında bilgiler vereceğiz.

Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Türkiye’de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin’in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından düzenlenen 8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu’na katılan ünlü Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Karatay, "Zeytin altındır zeytinyağı da altının suyudur bana göre. Her zaman söylüyorum zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin ve zeytinyağında bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar hakikaten vücut hücrelerini dışarıdan gelen toksik maddelere karşı koruyor. Toksik bir dünyada yaşıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, Mut öyle değil Mut çok şanslı bir memleket. Toroslardan gelen esinti bambaşka. Fakat bütün dünyada büyükşehirde yaşayanlar, İstanbul’da yaşayanlar, Ankara’da İzmir’de yaşayanlar hava kirli, su kirli, yiyecekler biliyorsunuz hepsi tarım ilaçlı, zehirli. Fakat Mut’ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin" şeklinde konuştu.

ASPİRİNDEN BİN KAT DAHA FAYDALI

Prof. Dr. Karatay, hakiki soğuk sıkım zeytinyağının kanı sulandırdığını, aspirinden bin kat daha faydalı olduğunu ifade ederek, "Zeytinyağından gelen kalori ile işlenmiş beyaz şekerden gelen kalori aynı değil. Çünkü onların içinde işlenmiş oldukları için vücudun ihtiyacı olduğu vitaminler minareler yok olmuş oluyor. Zeytine döndüğümüz zaman riviera dediğimiz işlenmiş zeytinyağı da çok tehlikeli. Riviera sağlıklıdır diye söyleniyor. Sakın ha Mut için söylüyorum çok dikkatli olun fabrikalar kurun ama sakın rivierayı bu memlekete sokmayın. Zeytin ve zeytinyağı sağlık kaynağıdır kanseri önler ve kanser hücrelerini öldürür” diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, yoldan geçen araçlar durdurularak sürücülere, Canan Karatay, Kaymakam Muammer Köken ve Belediye Başkanı Volkan Şeker tarafından şişelerde zeytinyağı ikram edildi.

ZEYTİNYAĞI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir su bardağı zeytinyağı yaklaşık olarak 1909 kaloridir. Sağlıklı yağlardan olan zeytinyağını ısıtmadan, genelde soğuk kullanmaya dikkat edin. Çünkü yağ ısındıkça besin değerlerini kaybedebilir.

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