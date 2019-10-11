Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Türkiye’de ilk zeytin hasadının gerçekleştirildiği Mersin’in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlık tarafından düzenlenen 8. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu’na katılan ünlü Kardiyolog-Cerrah Prof. Dr. Canan Karatay, bir kardiyolog olarak, zeytin ve zeytinyağının faydalarını halka anlatmak zorunda olduğunu söyledi.

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Karatay, "Zeytin altındır zeytinyağı da altının suyudur bana göre. Her zaman söylüyorum zeytin altından çok çok daha kıymetlidir. Zeytin ve zeytinyağında bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar hakikaten vücut hücrelerini dışarıdan gelen toksik maddelere karşı koruyor. Toksik bir dünyada yaşıyoruz. Havamız kirlendi, suyumuz kirlendi, Mut öyle değil Mut çok şanslı bir memleket. Toroslardan gelen esinti bambaşka. Fakat bütün dünyada büyükşehirde yaşayanlar, İstanbul’da yaşayanlar, Ankara’da İzmir’de yaşayanlar hava kirli, su kirli, yiyecekler biliyorsunuz hepsi tarım ilaçlı, zehirli. Fakat Mut’ta ilaçlama yapılmıyor. Bu o kadar önemli ki kıymetini bilin" şeklinde konuştu.