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Candan kardeşler bir kez daha hakim karşısında! Nihal Candan'dan şaşırtan hareket! Bahar Candan'ın durumu sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.09.2024 16:03
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler bir kez daha hakim karşısına çıktı. Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği tepki ile gündem oldu.

Candan kardeşler bir kez daha hakim karşısında! Nihal Candan'dan şaşırtan hareket! Bahar Candan'ın durumu sorulunca...

MYNET- Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

nihal bahar

KAMERALARA YANSIDI

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu. Duruşmaya gelen Nihal Candan kameralara takıldı.

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KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak yanıt verdi. Nihal Candan'ın bu hareketine ise kimse anlam veremedi.

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İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan’ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti.

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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