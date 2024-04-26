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Candan kardeşlerin annesi Umut Candan gözyaşları içinde kızlarını anlattı! 'Çok bitkin, çok kötü, konuşamıyor!' Nihal Candan'ın kocasına böyle seslendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.04.2024 08:15
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Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl fenomenler soruşturmasına dahil edilmiş ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'nde tutulan kardeşlerden Nihal Candan'ın protesto için yemek yemediği ve 'anoreksiya nevroza' isimli hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Candan kardeşlerin annesi Umut Candan kızlarının cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Umut Candan gözyaşlarını tutamadı.

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan gözyaşları içinde kızlarını anlattı! 'Çok bitkin, çok kötü, konuşamıyor!' Nihal Candan'ın kocasına böyle seslendi

Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı.

İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı.

NİHAL BAHARR

37 kiloya kadar düştüğü söylenen Nihal Candan'ın annesi Umut Candan Show Haber'e konuştu. Kızlarının suçsuz olduğunu dile getiren Umut Candan kızlarının cezaevindeki durumunu anlattı.

Anne Candan; ''Benim çocuklarım suçsuz. Çok kilo verdi. Her gittiğimizde ağlıyor. Tez vakitte çocuklarıma kavuşmak istiyorum. 'Cennete gitmek istiyorum' diyormuş sürekli. Tek duam sağlığına kavuşması. Çok bitkin çok kötü. Konuşamıyor'''

UMUT CANDAN 2

Umut Candan kızı Nihal'e seslenerek 'Nolur yemek ye. Sana bir şey olursa biz ne yaparız' dedi. Nihal Candan'ın sağlık durumu hakkında inceleme başlatıldı.

DAMADINA SİTEM ETTİ

Cezaevine girmeden dört ay önce evlendiği ortaya çıkan Nihal Candan'ın eşine de sitem etti. Damadı için 'Aylardır kızımı ziyaret etmiyor' diyen Umut Candan 'Senin sevginin yerini biz alamıyoruz. Keşke bi gitsen sarılsan'

NİHAL CANDAN NİKAH

KARİYER PLANI DEĞİŞTİ

Bahar'ın kariyer planınını değiştirdiğini söyleyen Umut Candan 'Hukuk okumaktan vazgeçti. Bahar tıp okuyacak. Ortalarda görünmeyecek. Instagram olayları bitti.' dedi.

UMUT CANDAN

'SEÇİL ERZAN'LA...'

Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan kardeşlerin Erzan ile pek anlaşamadığı ve bu durumdan da şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

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Bahar Candan Nihal Candan sosyal medya aktan
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