Türkiye'yi terk etmişti! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Ayça Varlıer ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça Varlıer uzun zamandır ortalarda yoktu. Üç yıldır ABD'de yaşayan Ayça Varlıer ülkeye geri döndü.

'DÖNME VAKTİ GELMİŞTİ'

Sevgilisi Serhan Aydemir ile ülkeye döndüğünü söyleyen oyuncu, "Oyunculuk için eğitimler aldım. Güzel projelerde yer aldım. Hayallerimi ve ideallerimi gerçekleştirdim. Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Şu an buradayım. Ama gidip geleceğim. Temmuz ayında konser ve filmlerim olacak gideceğim ama geleceğim" dedi. Erkek arkadaşının 14 yıldır orada yaşadığını belirten Varlıer, "New York'a

VATANDAŞLIK ALAMADI

Vatandaşlık alamadığını söyleyen Varlıer, "Başvuramıyorum. Bir süre var onu doldurmam lazım ama Türkiye'de olmak istiyorum. Ailemi ve sevenlerimi özledim" dedi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Son haliyle de dikkat çeken ünlü ismin imaj tazelediği görüldü. İmaj değiştiren oyuncu, "Saçla imaj yaptık. Haftanın beş günü spor yapıyorum. Kitesurf yapıyorum sürekli... O benim hobim. Amerika'da rüyamda görüyordum. Akyaka'ya gidip, yapacağım" dedi.

Ayça Varlıer'in son haline 'Çok güzel görünüyor', 'Yıllar yarıyor' gibi yorumlar yapıldı.







