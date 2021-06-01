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Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da

01.06.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen Portekizli kanat oyuncusu Daniel Joao Santos Candeias’ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda da formasını giyen Portekizli futbolcu Daniel Joao Santos Candeias’ı yeniden kadroya dahil etti. Candeias, kendisini 2 yıllığına Alanyaspor’a bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi kazasız belasız bitirdiklerini belirterek, “Uzun bir lig maratonundan sonra ligi kazasız belasız bitirdik çok şükür. Yeni sezon hazırlıklarının da çalışmalarını yavaş yavaş başlattık. Bu yılın ilk transferinde gördüğünüz gibi Candeias, size hiç yabancı gelmedi. Evlat yuvaya döndü. İnşallah daha beraber çok yapacağımız işler var. Candeias’ı anlatmaya gerek yok. İnşallah kaldığı yerden burada devam edecek. Çokça da faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü o burayı çok seviyor, bizler de camia olarak, taraftar olarak hepimiz çok seviyoruz. Performansının burada daha da çok artacağını inandığımız için yeniden beraberiz. Aramıza hoş geldin Candeias. Zaten hiç bir zaman buradan gittikten sonra bizimle irtibatı koparmadı. Her zaman halimizi hatırımızı sordu. Özel günlerde bile mutlaka ya aradı ya da mesaj gönderdi. Tabii ki Candeias gibi bir futbolcunun talipleri de vardı. Onları da biliyoruz. Alanyaspor’u önemsediği, daha çok sevdiği için Alanyaspor’a geldi. Kendine de teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"HER ZAMAN BİLİYORDUM"

Candeias ise çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Başkanın benimle ilgili sözlerine müteşekkirim ve mutluyum. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrıldıktan sonra da her zaman buraya dönmek istedim. Bir şeylerin bitmediğini biliyordum. Kulübe dönüp daha büyük hizmetler vereceğimi her zaman biliyordum ve çok istedim. Her zaman kontak halindeydik, her zaman bu kulübe sevgim vardı. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Ben zaten beklentileri karşılayacak yapıya sahibim. Buna da hazırım. Bana inananları da özellikle başkanımı, hiç kimseyi mahcup etmeyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”
Portekizli oyuncu geçen sezon Gençlerbirliği takımında 35 maçta 4 gol 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Alanyaspor Gençlerbirliği
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