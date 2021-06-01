Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da

Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda da formasını giyen Portekizli futbolcu Daniel Joao Santos Candeias’ı yeniden kadroya dahil etti. Candeias, kendisini 2 yıllığına Alanyaspor’a bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törenle attı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligi kazasız belasız bitirdiklerini belirterek, “Uzun bir lig maratonundan sonra ligi kazasız belasız bitirdik çok şükür. Yeni sezon hazırlıklarının da çalışmalarını yavaş yavaş başlattık. Bu yılın ilk transferinde gördüğünüz gibi Candeias, size hiç yabancı gelmedi. Evlat yuvaya döndü. İnşallah daha beraber çok yapacağımız işler var. Candeias’ı anlatmaya gerek yok. İnşallah kaldığı yerden burada devam edecek. Çokça da faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü o burayı çok seviyor, bizler de camia olarak, taraftar olarak hepimiz çok seviyoruz. Performansının burada daha da çok artacağını inandığımız için yeniden beraberiz. Aramıza hoş geldin Candeias. Zaten hiç bir zaman buradan gittikten sonra bizimle irtibatı koparmadı. Her zaman halimizi hatırımızı sordu. Özel günlerde bile mutlaka ya aradı ya da mesaj gönderdi. Tabii ki Candeias gibi bir futbolcunun talipleri de vardı. Onları da biliyoruz. Alanyaspor’u önemsediği, daha çok sevdiği için Alanyaspor’a geldi. Kendine de teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.