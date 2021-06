Candeias, Aytemiz Alanyaspor’da

"HER ZAMAN BİLİYORDUM"

Candeias ise çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Başkanın benimle ilgili sözlerine müteşekkirim ve mutluyum. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrıldıktan sonra da her zaman buraya dönmek istedim. Bir şeylerin bitmediğini biliyordum. Kulübe dönüp daha büyük hizmetler vereceğimi her zaman biliyordum ve çok istedim. Her zaman kontak halindeydik, her zaman bu kulübe sevgim vardı. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Ben zaten beklentileri karşılayacak yapıya sahibim. Buna da hazırım. Bana inananları da özellikle başkanımı, hiç kimseyi mahcup etmeyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”

Portekizli oyuncu geçen sezon Gençlerbirliği takımında 35 maçta 4 gol 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.