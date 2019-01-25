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Candreva'dan Fenerbahçe'ye sinyal var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

Ocak transfer döneminde İnter'den ayrılması beklenilen Candreva için menajer Federico Pastorello önemli açıklamalarda bulundu.

Candreva'dan Fenerbahçe'ye sinyal var

İtalya Serie A ligi ekiplerinden İnter'de forma giyen Antonio Candreva için menajer Federico Pastorello, Çizme basınına konuştu. Sezon başında Premier Lig ekibi West Ham United'ı ve Fenerbahçe'yi reddederek kulübünde kalan 31 yaşındaki futbolcu, mavi-siyahlılarla yol ayrımına geldi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, bu sezon İnter'de sadece 282 dakika forma giyen yıldız futbolcuyu, kulübü, elden çıkarmak istiyor. Pastorello, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Candreva, sezon başında tüm iyi niyetiyle takımda kalmak istediğini belirtmişti. Ancak, kulübün içerisindeki dinamiklerin değiştiğini göz ardı edemeyiz ve bu şekilde takımda yer bulamayacağı çok açık." dedi.

"SİNYALLERİMİZİ AÇIK TUTUYORUZ!"

İtalyan yıldızın menajeri, konuşmasının devamında transfer tekliflerine açık olduklarını belirtirken, "Durumu göz önünde bulundurduğumuzda, İnter cephesinin de bizim de kazançlı çıkabileceğimiz bir fırsat olması için çabalıyoruz. Bu sebeple sinyallerimizi açık tutuyoruz" dedi. (SPORX)

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