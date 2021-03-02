Caner Cindoruk'tan Seren Serengil'e 'Sadakatsiz' cevabı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere, 'Derin' karakterini oynayan Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"BU NEYİN KAFASI"

Dizide birbirine düşman iki kadın rolünü canlandıran Cansu Dere ile Melis Sezen'in bu paylaşımına Seren Serengil'den şaşkınlık yaratan bir yorum gelmişti.

Fotoğrafı gören Seren Serengil, "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” şeklinde yorum yazmıştı. Sadece bununla kalmayıp Cansu Dere'nin paylaşımına da, "Ona lütfen pay verme, o senin kocanı ayarttı, yuvanı yıktı. Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme. Temiz kadınların yanından değil semtinden bile geçmemeliler, lütfen şununla fotoğraf çektirme. Beynim yandı gece gece. Kadınla fotoğraf çektirerek onun yaptıklarını alenileştiriyorsun, biz düzgün kadınlar bu pisliklerle savaşmalıyız" şeklinde yorum yapmıştı.

"ASLA KANITLAYAMIYORUZ"

Ünlü şarkıcının dizi karakterleri hakkında gerçekmiş gibi yorumlar yapması sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi Medyapım da bu ilginç olaya dahil oldu.