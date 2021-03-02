Caner Cindoruk'tan Seren Serengil'e 'Sadakatsiz' cevabı!

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterini canlandıran Cansu Dere, 'Derin' karakterini oynayan Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Dizide birbirine düşman iki kadın rolünü canlandıran Cansu Dere ile Melis Sezen'in bu paylaşımına Seren Serengil'den şaşkınlık yaratan bir yorum gelmişti.
Fotoğrafı gören Seren Serengil, "Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” şeklinde yorum yazmıştı. Sadece bununla kalmayıp Cansu Dere'nin paylaşımına da, "Ona lütfen pay verme, o senin kocanı ayarttı, yuvanı yıktı. Onu canlandıranı bile yanına alıp fotoğraf çektirme. Temiz kadınların yanından değil semtinden bile geçmemeliler, lütfen şununla fotoğraf çektirme. Beynim yandı gece gece. Kadınla fotoğraf çektirerek onun yaptıklarını alenileştiriyorsun, biz düzgün kadınlar bu pisliklerle savaşmalıyız" şeklinde yorum yapmıştı.
Ünlü şarkıcının dizi karakterleri hakkında gerçekmiş gibi yorumlar yapması sosyal medyada alay konusu olmuştu. Dizinin yapım şirketi Medyapım da bu ilginç olaya dahil oldu.
Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, “Derin ve Asya’nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu düştü. Reyting rekorları kıran dizinin çarşamba akşamları ekrana geldiği Kanal D'nin resmi Instagram hesabı da Medyapım'ın paylaşıma emojilerle destek oldu.
Cansu Dere ve Melis Sezen'in pozuna Caner Cindoruk'u ekleyen Seren Serengil, "E oldu olacak böyle olsun o zaman yani. Daha neler. Mutlu mesut yaşadılar" mesajını yazdı.
Söz konusu montajlı görseli "Daha neler" notuyla Twitetr hesabından paylaşan usta tiyatrocu Behzat Uygur'a, Caner Cindoruk'tan esprili bir cevap geldi.
Başarılı oyuncu, "Yalnız ben o fotoğrafta yokum abi, fotomontaj. Bir de vallahi ben Volkan Arslan gibi biri değilim abi, sesimi duyur lütfen" ifadelerini kullandı.
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