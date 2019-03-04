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Caner Erkin'den Asena Atalay ve nafaka açıklaması: 'Beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum'

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 04.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Instagram hesabından eski eşi sunucu Asena Atalay ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı. Caner Erkin açıklamasında eski eşini eleştirerek, 'Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın' dedi.

Caner Erkin'den Asena Atalay ve nafaka açıklaması: 'Beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum'

Geçtiğimiz yıllarda oğlunun annesi Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin, sosyal medya paylaşımıyla eski eşine isyan etti. Erkin, "Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.

7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın."

caner

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Anahtar Kelimeler:
Caner Erkin asena atalay

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Adam haklı..boşansanda düşmüyolar yakandan..değirmenin suyu bitinçe..çirkefleşiyolar..birde ağlayıp sızlamaları yok mu..
AH CANER AH BİZİM TÜRK KADINLARINDAN BAZILARI ERKEKLERİ KÖPEK GİBİ TASMA TAKIP KULLANMAYI DÜŞÜNÜRLER KULLANAMAYINCA EVLADINI KULLANI ONUDA KULLANAMAYINCA KENDİNİ KULLANIR SONRADA ALLAH BELASINI VERİR
ah saf kardeşim dünya kadar paran var neden türk ile evlendin, git yurt dışından bul ahlaklı düzgün bir insan evlen
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