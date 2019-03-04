Caner Erkin'den Asena Atalay ve nafaka açıklaması: 'Beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum'

Geçtiğimiz yıllarda oğlunun annesi Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin, sosyal medya paylaşımıyla eski eşine isyan etti. Erkin, "Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın." ifadelerini kullandı.

Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.