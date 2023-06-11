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Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun kararına tepki gösterdi! Oyundan alınınca formasını yere fırlattı

11.06.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlamayı başardı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu takımının 2-0 geriye düşmesinin ardından 34. dakikada 3 değişiklik birden yaparken, oyundan alınan isimlerden Caner Erkin bu karara tepki gösterdi. İşte detaylar...

Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun kararına tepki gösterdi! Oyundan alınınca formasını yere fırlattı
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında henüz 47. saniyede 1-0 öne geçerken, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlamayı başardı.

34. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK

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Karşılaşmanın henüz 29. dakikasında oynanan oyundan memnun olmayan Emre Belözoğlu, 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Belözoğlu, Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia'yı kenara alırken, Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj'ı oyuna dahil etti.

FORMASINI FIRLATTI

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Emre Belözoğlu'nun bu kararına oldukça sinirlenen Caner Erken, kulübeye geldiği esnada büyük tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkarken formasını yere atarken, gergin halleri dikkat çekti.

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