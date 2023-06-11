Caner Erkin, Emre Belözoğlu'nun kararına tepki gösterdi! Oyundan alınınca formasını yere fırlattı

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında henüz 47. saniyede 1-0 öne geçerken, mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlamayı başardı.

34. DAKİKADA 3 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın henüz 29. dakikasında oynanan oyundan memnun olmayan Emre Belözoğlu, 34. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Belözoğlu, Caner Erkin, Serdar Gürler ve Lucas Biglia'yı kenara alırken, Lucas Lima, Eden Karzev ve Adnan Januzaj'ı oyuna dahil etti.

FORMASINI FIRLATTI

Emre Belözoğlu'nun bu kararına oldukça sinirlenen Caner Erken, kulübeye geldiği esnada büyük tepki gösterdi. Deneyimli futbolcu, oyundan çıkarken formasını yere atarken, gergin halleri dikkat çekti.

