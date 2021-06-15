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  4. Caner Erkin'in konuşulan Umut Meraş tweet beğenisi için açıklama

Caner Erkin'in konuşulan Umut Meraş tweet beğenisi için açıklama

15.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş'la ilgili bir tweeti beğenmesi hakkında açıklama yaptı.

Caner Erkin'in konuşulan Umut Meraş tweet beğenisi için açıklama

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in beğendiği bir tvit gündem oldu. Yıldız oyuncunun menajeri açıklama yaptı.

Altıparmak, Caner Erkin'in geçtiğimiz günlerde "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır" yazan bir gönderiyi beğenmesiyle ilgili şunları şöyledi:

Fenerbahçe'nin yıldızı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır!' tweet'i için Caner ile konuştum. Caner; 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam.' dedi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Caner Erkin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ali koçun prensleri bunlar, milli takım başarısız olsun diye dua bile ediyorlardır

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