Caner Erkin'in konuşulan Umut Meraş tweet beğenisi için açıklama

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in beğendiği bir tvit gündem oldu. Yıldız oyuncunun menajeri açıklama yaptı.

Altıparmak, Caner Erkin'in geçtiğimiz günlerde "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır" yazan bir gönderiyi beğenmesiyle ilgili şunları şöyledi:

Fenerbahçe'nin yıldızı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Umut Meraş, Caner Erkin'in kramponlarını taşır!' tweet'i için Caner ile konuştum. Caner; 'Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam.' dedi." ifadelerini kullandı.



