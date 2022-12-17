Caner Erkin'in yeni adresi herkesi ters köşe yaptı! Beşiktaş tarafından veto edilen yıldız oyuncu İstanbul deviyle anlaşma sağladı...

Medipol Başakşehir, Caner Erkin transferini bitirmek üzere... Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli oyuncu taraftarlar tarafından istenmeyince siyah-beyazlı yönetim geri adım atmak zorunda kalmıştı. Kurulu düzeninin İstanbul'da olmasından dolayı İstanbul dışına çıkmak istemeyen Caner Erkin, Başakşehir ile anlaştı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEDİ, TARAFTAR KARŞI ÇIKTI

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istediği Caner Erkin'e taraftardan onay çıkmadı. Siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve orada yaptığı açıklamalarla Beşiktaşlıların tepkisini çeken Caner Erkin büyük şaşkınlık yaratmıştı. Sonrasında Fenerbahçe kongre üyesi bile olan tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından veto edildi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Başakşehir ile anlaşan Caner Erkin'in resmi açıklamasının kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Ligde asist krallığında bulunan Caner'i özellikle Emre Belözoğlu'nun çok istemesi bu transferi kolaylaştırdı.



