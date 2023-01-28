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  4. Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı...

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı...

28.01.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi karşılıklı olan feshedilen Caner Erkin'in yeni adresi merak ediliyordu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi resmen belli oldu. Erkin, daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir ile yarım sezonluk bir sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı...

Fatih Karagümrük ile sürpriz bir şekilde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e transfer oldu.

4 AYLIK SÖZLEŞME!

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Daha önce ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılana ancak tepkilerden çekinmesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmayan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile yarım sezonluk (4 aylık) sözleşme imzaladı.

12 MAÇTA 6 ASİST

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Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER...

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Başakşehir, Çin'den Shaocong Wu'yu ve kulüpsüz olan Edgar Ie'yi transfer etmesinin ardından Caner Erkin ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.

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