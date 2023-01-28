Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu! Tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir ile 4 aylık sözleşme imzaladı...

Fatih Karagümrük ile sürpriz bir şekilde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen tecrübeli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu daha önce birlikte top koşturduğu Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir'e transfer oldu.

4 AYLIK SÖZLEŞME!

Daha önce ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılana ancak tepkilerden çekinmesi nedeniyle bu teklife sıcak bakmayan Caner Erkin, Medipol Başakşehir ile yarım sezonluk (4 aylık) sözleşme imzaladı.

12 MAÇTA 6 ASİST

Fatih Karagümrük'te bu sezon 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 6 asist yaptı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER...

Başakşehir, Çin'den Shaocong Wu'yu ve kulüpsüz olan Edgar Ie'yi transfer etmesinin ardından Caner Erkin ile üçüncü transferini gerçekleştirdi.





