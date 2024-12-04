Caner Toygar Esra Erol'u bıraktı! Seyircilerden gelen tepkilere Eda Erol yanıt verdi... Şaşırtan sözler

MYNET DETAY- Bir dönemin efsane programı "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla hafızalara kazınan Caner Toygar, izdivaç programlarında yer aldıktan sonra Esra Erol'un programında muhabirlik yapmaya başladı.

Uzun zamandır Esra Erol ile birlikte çalışan Caner Toygar geçtiğimiz günlerde programı bıraktığını açıklamış ve imalı paylaşımlarıyla kafaları karıştırmıştı.

SEYİRİCİDEN TEPKİ GECİKMEDİ

Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le arasından su sızmayan Caner Toygar'ın programı neden bıraktığı merak edildi. Hatta bazı seyircilerden tepkiler de gecikmedi.

Esra Erol'un sosyal medyadaki bir fotoğrafının altına 'Caner'i çıkardınız gözümden gönlümden düştün. Eşi hamileydi zor zamanında olmayacak bir şeydi. Çok üzüldüm sana hiç yakışmadı' şeklinde yorum geldi.

O YORUMA YANIT GECİKMEDİ

Erol'un kardeşi Eda Erol ise bu yorum karşısında kendini tutamadı ve yanıt verdi. Eda Erol; 'Caner Bey'in ayrılığını biz de sizler gibi sosyal medyadan öğrendik. Şaşırdık. Hatta neden böyle yaptığını anlayamadık.' dedi.