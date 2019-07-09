MAGAZİN

Canevim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim'de Ömer ve Taylan, Ceylan için kavga ediyor!

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2019 02:30 | Son Güncelleme

ATV'nin yaz sezonunda yayınlamaya başladığı sevilen dizi Canevim'in 7. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Biran Damla Yılmaz ile Özgür Çevik'in başrollerinde oynadığı Canevim'in 7. yeni bölüm fragmanında, Taylan ve Ömer yumruk yumruğa kavga ediyor. Ömer, Ceylan'ı götürmek isterken araya giren Taylan ile arasında kavga çıkıyor. Canevim'in 6. son bölümünde Kristina harekete geçince ve Taylan'ın tüm planı tehlikeye girdi. İşte Canevim 7. yeni bölüm fragmanı ve 6. son bölümde yaşananlar.

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in yer aldığı Canevim dizisi 8 Temmuz Pazartesi akşamı 6. son bölümüyle ekrana geldi. . Canevim'in son bölümünde, Taylan'ın tüm planları tehlikeye girdi. Öte yandan Taylan ile Ömer karşı karşıya geldi. Heyecanın tavan yaptığı Canevim'in 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Canevim dizisi 7. bölümüyle 15 Temmuz Pazartesi akşamı ATV'de olacak.

CANEVİM 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ceylan'ın ablasının yardımıyla Kristina'dan gerçeği öğrenme çabası Taylan'ın tüm planlarını tehlikeye atmıştır. Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hisseder ve harekete geçer. Onun bu kararı Taylan'ı oldukça zor durumda bırakır. Fikret'in izini süren Ömer ise Taylan'la karşı karşıya gelir. Taylan'dan öğrendikleri, Ömer'in, Ceylan'la ilişkisinde yeni bir gerilime neden olacaktır. Ceylan'a yakın olmak için uğraşan Taylan, mahalleye bir yatırım yapmaya karar verir. Bu durumdan hoşlanmayan Feryal ise oğlunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Kardeşinin yaşadıkları yüzünden Elvan'ın ailesine dair kötü hatıraları tekrar gün yüzüne çıkarken, Sezgin gün geçtikçe Elvan'a daha fazla bağlanmaktadır.

PARTNERAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyorAraba fiyatına satılıyor! Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor
Her Yerde Sen'de Selin ve Demir arasında yakınlaşma! Her Yerde Sen'de Selin ve Demir arasında yakınlaşma!
Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor! Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canevim canevim son bölüm izle canevim 7. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

Taksideki iğrenç olay büyük tepki çekmişti! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Arka Sokaklar finalinde Mesut şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her Yerde Sen'de Selin ve Demir arasında yakınlaşma! Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Her Yerde Sen'de Selin ve Demir arasında yakınlaşma!

Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor! Afili Aşk 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'nin sırrını öğreniyor!

Korkusuz Korkak filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Korkusuz Korkak konusu ve oyuncuları

Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi?

Mucize Doktor dizisine hangi oyuncular katıldı? İşte oyuncu kadrosu

Mucize Doktor dizisine yeni oyuncular!

Yasak Elma'da bir veda daha! Hangi oyuncu ayrıldı?

Yasak Elma'da bir ayrılık daha!

Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'ye yakalanıyor! Afili Aşk 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta Kerem, Ayşe'ye yakalanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.