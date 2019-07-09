Canevim 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim'de Ömer ve Taylan, Ceylan için kavga ediyor!

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in yer aldığı Canevim dizisi 8 Temmuz Pazartesi akşamı 6. son bölümüyle ekrana geldi. . Canevim'in son bölümünde, Taylan'ın tüm planları tehlikeye girdi. Öte yandan Taylan ile Ömer karşı karşıya geldi. Heyecanın tavan yaptığı Canevim'in 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Canevim dizisi 7. bölümüyle 15 Temmuz Pazartesi akşamı ATV'de olacak.

CANEVİM 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylan'ın ablasının yardımıyla Kristina'dan gerçeği öğrenme çabası Taylan'ın tüm planlarını tehlikeye atmıştır. Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hisseder ve harekete geçer. Onun bu kararı Taylan'ı oldukça zor durumda bırakır. Fikret'in izini süren Ömer ise Taylan'la karşı karşıya gelir. Taylan'dan öğrendikleri, Ömer'in, Ceylan'la ilişkisinde yeni bir gerilime neden olacaktır. Ceylan'a yakın olmak için uğraşan Taylan, mahalleye bir yatırım yapmaya karar verir. Bu durumdan hoşlanmayan Feryal ise oğlunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Kardeşinin yaşadıkları yüzünden Elvan'ın ailesine dair kötü hatıraları tekrar gün yüzüne çıkarken, Sezgin gün geçtikçe Elvan'a daha fazla bağlanmaktadır.

