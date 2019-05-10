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Canevim dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler? Canevim dizisi 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2019 02:49 | Son Güncelleme

ATV'nin yaz sezonundaki iddialı dizisi Canevim'in 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin hikayesini anlatan Canevim dizisinin oyuncu kadrosu da belli oldu. Peki Canevim dizisi ne zaman başlayacak? Konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte Canevim dizisi hakkında bilgiler.

Yapımcılığını Koliba Film'in, yönetmenliğini Adnan Güler'in üstlendiği, kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Özgür Çevik, Nihan Büyükağaç, Aras Aydın, Ezgi Şenler, Simge Selçuk, Zuhal Gencer Erkaya'nın oyuncu kadrosunda bulunduğu, merakla beklenen Canevim dizisinin 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Canevim dizisi Mayıs ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.
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OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in başrollerini paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

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