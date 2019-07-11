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Canevim dizisine yeni transferler! Simla ve Yener rollerini kimler oynuyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.07.2019 19:24 | Son Güncelleme

atv'de yayınlanan Canevim dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Canevim dizisine yeni transferler! Simla ve Yener rollerini kimler oynuyor?

atv'nin Koliba Film/Ata Türkoğlu imzalı Canevim dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı. Dizinin 15 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak 7. bölümünde Simla karakterini Esin Alpogan Mertsöz, Yener’i ise Yusuf Baymaz canlandıracak.

Feryal Tanbay’ın gözde gelin adayı, başarılı, kültürlü, yurtdışında ünlü bir modacı olan Simla, eski sevgilisi Taylan’la yeniden biraraya gelmek için mücadele verecek.

Zengin bir ailenin, genç ve başarılı veliahtı olarak hayatımıza giren Yener ise gizemli halleriyle, Haksever ailesinin küçük kızı Müjgan’ın kalbini çalacak. Gizemli ve sempatik Yener’le, deli fişek Müjgan’ın arkadaşlığı ilerledikçe sürprizler de birbiri ardına gelecek.

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Usta oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla tüm aileleri ekran başında buluşturan Canevim, duygusal ve heyecanlı sahneleriyle 7. Bölümde de yine gönüllerde taht kuracak.

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Adnan Güler’in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura kaleme aldı.

Başrolleri Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in paylaştığı Canevim’de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

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