Canevim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Canevim konusu nedir, oyuncular kimler?

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in yer aldığı dizi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmen koltuğunda Adnan Güler’in oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakallı yer alıyor.

Senaryosunu da Filiz Alpgezmen, Eylem Akın, Murat Can Tuna’nın kaleme aldığı dizi tüm sıkıntılara rağmen birbirlerine kenetlenen sorunlarla birlikle mücadele eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.



