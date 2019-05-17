MAGAZİN

Canevim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Canevim konusu nedir, oyuncular kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2019 21:10 | Son Güncelleme

atv’nin yapımcılığını Koliba Film’in yaptığı yeni dizisi ‘Canevim’in yayın tarihi belli oldu.

Canevim dizisinin yayın tarihi belli oldu! Canevim konusu nedir, oyuncular kimler?

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik’in yer aldığı dizi 27 Mayıs Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yönetmen koltuğunda Adnan Güler’in oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın, Ömrüm Nur Çamçakallı yer alıyor.

Senaryosunu da Filiz Alpgezmen, Eylem Akın, Murat Can Tuna’nın kaleme aldığı dizi tüm sıkıntılara rağmen birbirlerine kenetlenen sorunlarla birlikle mücadele eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura’nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.
can

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer!Bir Aile Hikayesi dizisine flaş transfer!
Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için kimi öldürecek?Çarpışma'da Kadir'e büyük tuzak! Zeynep için kimi öldürecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canevim canevim yayın tarihi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

AK Parti'li belediye başkanının mazbatası iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

İstanbullu Gelin'de büyük şok! Kim öldü?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Keremcem'in yeni dizisi Kimse Bilmez'den ilk fragman yayınlandı! Kimse Bilmez ne zaman başlayacak?

Keremcem yeni dizisiyle ekrana dönüyor!

Bir Aile Hikayesi'nde Ezgi Eyüboğlu hangi rolde oynuyor? Bir Aile Hikayesi 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Ezgi Eyüboğlu sevilen diziye katıldı!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin eğlenceli mangal partisi! Arka Sokaklar 518. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da eğlenceli anlar!

İstanbullu Gelin 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Garip'e ağlatan veda! İstanbullu Gelin 85. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'da ağlatan veda!

Yasak Elma'da Halit kovduğu Yıldız'ın takılarını bile alıyor! Yasak Elma 46. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da olay sahne!

Çukur'da Aliço öldü mü? Rıza Kocaoğlu ayrılıyor mu? Çukur 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur'da o isim öldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.