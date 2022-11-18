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Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Serdar Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

18.11.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canım Annem'in Furkan'sı Serdar Yıldırım 18 Kasım 2022 Cuma günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, TV 8 canlı yayınında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki, Serdar Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım'in hayatı ve biyografisi...

Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Serdar Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

Serdar Yıldırım şu sıralar Canım Annem dizisinde Furkan karakterine hayat veriyor. Ünlü isim, Canım Annem'de başrolü Belgin Şimşek ile paylaşıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, 2. Sayfa'da bugün Serdar Yıldırım ve Belgin Şimşek'i ağırladı. İşte Serdar Yıldırım hakkında merak edilenler...

SERDAR YILDIRIM KİMDİR?

Serdar Yılıdırım 1984 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi.

Serdar Yıldırım aslen Sivaslıdır.

Almanya ve Belçika'da oyuncu olarak çalışan Serdar Yıldırım, ülkemizde Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça ve Canım Annem dizilerinde oynamıştır.


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Anahtar Kelimeler:
2. sayfa canım annem

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