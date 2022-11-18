Canım Annem'in Furkan'ı Serdar Yıldırım kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Serdar Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi!

Serdar Yıldırım şu sıralar Canım Annem dizisinde Furkan karakterine hayat veriyor. Ünlü isim, Canım Annem'de başrolü Belgin Şimşek ile paylaşıyor. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, 2. Sayfa'da bugün Serdar Yıldırım ve Belgin Şimşek'i ağırladı. İşte Serdar Yıldırım hakkında merak edilenler...

SERDAR YILDIRIM KİMDİR?

Serdar Yılıdırım 1984 yılında Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi.

Serdar Yıldırım aslen Sivaslıdır.

Almanya ve Belçika'da oyuncu olarak çalışan Serdar Yıldırım, ülkemizde Kurtlar Vadisi Pusu, Paramparça ve Canım Annem dizilerinde oynamıştır.